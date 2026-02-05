Genova | Orlando ' solidarietà Salis per atti vandalici'

Questa mattina a Roma il ministro Orlando ha espresso la sua solidarietà a Silvia Salis e a tutta la città di Genova per gli atti vandalici avvenuti davanti ad alcune scuole. Orlando ha condannato duramente i gesti, definiti gravissimi e vili, che hanno danneggiato un’intera comunità. La vicenda ha suscitato sdegno e preoccupazione tra i cittadini, che ora chiedono più sicurezza e attenzione da parte delle autorità.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Solidarietà a Silvia Salis e alla città di Genova per i gravi e vili atti vandalici apparsi davanti ad alcune scuole con deliranti farneticazioni che feriscono una intera comunità. Sono certo che l'impegno dell'amministrazione Salis per una cultura del rispetto, per la promozione di strumenti educativi e per l'inclusione trova un sostegno forte da parte dei cittadini e mi auguro anche da parte delle forze politiche di opposizione, che auspichiamo condannino senza alcune esitazione offese così gravi alla città di Genova e alle scuole frequentate da così tanti bambini e ragazzi".

