Attacco Iran Crosetto | Crisi di elevata intensità serve coordinamento con alleati

In una dichiarazione recente, un rappresentante ha descritto la crisi in Iran come di elevata intensità e ampiezza, evidenziando la rapidità con cui si sta sviluppando. Ha sottolineato la necessità di mantenere un'attenzione costante e di coordinarsi con gli alleati per rispondere alle mutevoli circostanze. La situazione richiede capacità di adattamento operativo per affrontare l'evolversi degli eventi.

La crisi in corso presenta caratteristiche di elevata intensità, ampiezza e un'evoluzione estremamente rapida che richiede attenzione costante e coordinamento con gli alleati capacità di adattamento operativo". Lo ha detto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione davanti alle commissioni congiunte Affari esteri e Difesa di Senato e Camera sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico.

Crosetto bloccato a Dubai mentre esplode la crisi in Iran, M5S: “Si dimetta, serve responsabilità istituzionale”Il M5S ha chiesto le dimissioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, bloccato a Dubai durante l'escalation in Medio Oriente, parlando di...

Guido Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia, spazio aereo chiuso dopo l'attacco di Usa e Israele all'IranIl ministro della Difesa, Guido Crosetto, è rimasto bloccato in aeroporto a Dubai con la famiglia per la cancellazione dei voli dopo l’attacco...

Iran, Crosetto: Blitz non comunicato ad alcun Paese Ue, io a Dubai dopo mia valutazioneNessun Paese europeo ha ricevuto alcuna informazione sull'attacco Usa-Israele all'Iran e il fatto che il ministro della Difesa Guido Crosetto sia rimasto bloccato a Dubai dopo i raid è stata una ... adnkronos.com

Crisi in Iran, M5S all’attacco: Crosetto bloccato a Dubai? Si dimetta, questione istituzionale. E Vannacci ironizza sui social: Salvate il soldatoLa crisi in Iran e il mancato preavviso sugli attacchi di Stati Uniti e Israele hanno aperto un nuovo fronte politico interno. Nel mirino delle opposizioni finisce il ministro della Difesa Guido ... affaritaliani.it

VENEZIA. ATTACCO ALL’IRAN, E’ ALLERTA: ESERCITO E DIGOS AL GHETTO Campo del Ghetto Novo sotto stretta sorveglianza da Polizia, carabinieri, esercito, lagunari e Digos. L’area presidiata giorno e notte, giubbotti antiproiettile e scudi alla mano. Il ti - facebook.com facebook

#tagada La situazione in Israele dopo l'attacco in Iran con Andrea Nicastro in diretta da Gerusalemme x.com