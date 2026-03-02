Attacco Iran Crosetto | Crisi di elevata intensità serve coordinamento con alleati – Il video

Il ministro della Difesa ha dichiarato che la crisi attuale presenta caratteristiche di forte intensità e si sviluppa rapidamente, coinvolgendo diversi territori. Ha sottolineato la necessità di mantenere un monitoraggio continuo della situazione e di collaborare strettamente con gli alleati per rispondere agli sviluppi. La dichiarazione è stata rilasciata in un video diffuso dall’agenzia.

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "La crisi in corso presenta caratteristiche di elevata intensità, ampiezza e un'evoluzione estremamente rapida che richiede attenzione costante e coordinamento con gli alleati capacità di adattamento operativo". Lo ha detto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione davanti alle commissioni congiunte Affari esteri e Difesa di Senato e Camera sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Guerra in Iran, Tajani e Crosetto in Parlamento ammettono che l’Italia non è stata informata: Usa e Israele hanno deciso in modo riservato. Scontro frontale con ConteLa crisi in atto incide direttamente sulla nostra sicurezza nazionale . Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire. Francesi e inglesi hanno riferito p ... ilfattoquotidiano.it

