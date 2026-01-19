movimenti al ribasso sui listini della benzina sale il prezzo del diesel

I listini della benzina si mantengono stabili, mentre il prezzo del gasolio registra un aumento a livello nazionale. Dopo un calo delle quotazioni internazionali di giovedì, i prezzi consigliati dei principali marchi hanno mostrato segnali di ribasso. Questi cambiamenti riflettono le dinamiche del mercato petrolifero e influenzano i costi alla pompa per i consumatori italiani.

Sale il prezzo medio nazionale del gasolio, stabile quello della benzina. Movimenti al ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, dopo lo scivolone delle quotazioni internazionali registrato giovedì. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due quelli del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,636 eurolitro (invariato, compagnie 1,638, pompe bianche 1,631), diesel self service a 1,669 eurolitro (+4 millesimi, compagnie 1,676, pompe bianche 1,655). 🔗 Leggi su Iltempo.it

A partire dal primo gennaio 2026, il riordino delle accise ha portato a una novità nel mercato dei carburanti: il prezzo del diesel ha superato quello della benzina. Questa variazione rappresenta un cambiamento rispetto alle tendenze precedenti, spesso legate alla stagione estiva. Di seguito, analizziamo le ragioni di questa evoluzione e le sue possibili implicazioni per consumatori e settore.

Secondo i dati settimanali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il prezzo del diesel ha superato quello della benzina, con un aumento di circa 1,55 centesimi al litro, mentre la benzina registra una diminuzione di circa 2,42 centesimi. Questi dati riflettono gli ultimi aggiornamenti sui prezzi dei carburanti in modalità self service, evidenziando un cambiamento importante nel mercato energetico italiano.

