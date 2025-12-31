Petrolio siglia il 2025 con -18% del Brent e quasi -20% del Wti

Il petrolio chiude il 2025 con una diminuzione, registrando un calo del 18% per il Brent e circa il 20% per il WTI. Nell’ultima giornata dell’anno, il barile di Brent scende dello 0,59%, attestandosi a 60,97 dollari. Questi dati riflettono le recenti tendenze del mercato energetico e le variabili che hanno influenzato i prezzi delle materie prime nel corso dell’anno.

Roma, 31 dic. (askanews) – Petrolio in leggero calo nell'ultima giornata dell'anno. In serata il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord cede uno 0,59% a 60,97 dollari. A New York il West Texas Intermediate cala dello 0,71% a 57,54 dollari. Guardando all'insieme dell'anno, il Brent sigla il 2025 avendo accumulato un calo di oltre il 18%, mentre il Wti risulta diminuito del 19,67%. I livelli attuali delle quotazioni sono vincini ai minimi che erano stati toccati a metà dicembre, che a loro volta erano sui livelli più bassi dal febbraio del 2021. In piena stagione di viaggi tra Natale e Capodanno, questo ha favorito i recenti calmieramenti dei prezzi dei carburanti a loro volta a minimi pluriennali.

