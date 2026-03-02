Attacco all' Iran | in azione anche i bombardieri supersonici B-1 Lancer

Da ilgiornale.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington ha inviato i bombardieri supersonici B-1 Lancer in una seconda missione nell’ambito dell’operazione Epic Fury, con l’obiettivo di colpire nuovi obiettivi in Iran. I velivoli sono stati schierati per rafforzare le azioni militari nella regione, continuando a mantenere alta la pressione su Teheran. La missione fa parte di un’operazione strategica che coinvolge diversi mezzi militari.

Washington ha affidato ai bombardieri supersonici B-1 Lancer la seconda missione di bombardamento strategico pianificata nell’operazione Epic Fury, colpendo nuovi obiettivi e mantenendo alta la pressione su Teheran Washington ha affidato ai bombardieri supersonici B-1 Lancer la seconda missione di bombardamento strategico pianificata nell’operazione Epic Fury, colpendo nuovi obiettivi e mantenendo alta la pressione su Teheran. Come i B-2A impiegati nel raid precedente, i Lancer hanno effettuato una missione di andata e ritorno direttamente dal territorio continentale degli Stati Uniti. Dopo un volo non-stop verso gli obiettivi, i tre bombardieri hanno sorvolato lo Stretto di Gibilterra, ricevendo rifornimento in volo sopra l’Atlantico e il Mediterraneo dalle aerocisterne dislocate nelle basi europee. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

attacco all iran in azione anche i bombardieri supersonici b 1 lancer
© Ilgiornale.it - Attacco all'Iran: in azione anche i bombardieri supersonici B-1 Lancer

Attacco all’Iran, azione congiunta di Israele e Usa. Tel Aviv ha lanciato il raid, seguita da Washington. Katz: “Azione preventiva”Prima i jet con la Stella di David, poi i caccia Usa, sono decollati per colpire i siti iraniani.

Attacco all’Iran, azione congiunta di Israele e UsaPrima i jet con la Stella di David, poi i caccia Usa, sono decollati per colpire i siti iraniani.

Manifestazioni in Iran, Trump: Pronti a intervenire

Video Manifestazioni in Iran, Trump: Pronti a intervenire

Altri aggiornamenti su Iran.

Temi più discussi: Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; Come si è svolto l'attacco all'Iran: l'azione in pieno giorno, le 3 riunioni prese di mira, i bersagli divisi. E il regime risponde con i raid nel Golfo; Ecco perché l’attacco all’Iran viola il diritto internazionale; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato.

attacco all iran in azioneCrosetto: Gli Usa ci hanno avvisato dell’attacco in Iran ad azione già in corso. E la polemica italiana si sgonfia da solaAvviso arrivato come agli altri, contatti costanti con Washington e una richiesta netta: smetterla di trasformare la sicurezza in un teatrino. Nelle ore i ... infodifesa.it

attacco all iran in azioneCome si è svolto l'attacco all'Iran: l’azione in pieno giorno, le 3 riunioni prese di mira, i bersagli «divisi». E il regime risponde con i raid nel GolfoL'operazione in pieno giorno: Israele prende di mira i leader, gli Stati Uniti il network missilistico. In tutto 500 obiettivi. Impiegati per la prima volta i droni-kamikaze. Possibile l'aiuto dell'op ... corriere.it

Trova facilmente notizie e video collegati.