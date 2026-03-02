Attacco all' Iran | in azione anche i bombardieri supersonici B-1 Lancer

Washington ha inviato i bombardieri supersonici B-1 Lancer in una seconda missione nell’ambito dell’operazione Epic Fury, con l’obiettivo di colpire nuovi obiettivi in Iran. I velivoli sono stati schierati per rafforzare le azioni militari nella regione, continuando a mantenere alta la pressione su Teheran. La missione fa parte di un’operazione strategica che coinvolge diversi mezzi militari.

Washington ha affidato ai bombardieri supersonici B-1 Lancer la seconda missione di bombardamento strategico pianificata nell’operazione Epic Fury, colpendo nuovi obiettivi e mantenendo alta la pressione su Teheran Washington ha affidato ai bombardieri supersonici B-1 Lancer la seconda missione di bombardamento strategico pianificata nell’operazione Epic Fury, colpendo nuovi obiettivi e mantenendo alta la pressione su Teheran. Come i B-2A impiegati nel raid precedente, i Lancer hanno effettuato una missione di andata e ritorno direttamente dal territorio continentale degli Stati Uniti. Dopo un volo non-stop verso gli obiettivi, i tre bombardieri hanno sorvolato lo Stretto di Gibilterra, ricevendo rifornimento in volo sopra l’Atlantico e il Mediterraneo dalle aerocisterne dislocate nelle basi europee. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

