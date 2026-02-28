Attacco all’Iran azione congiunta di Israele e Usa
Due azioni militari coordinate hanno coinvolto Israele e gli Stati Uniti, con jet israeliani e caccia americani decollati per colpire obiettivi in Iran. Le forze israeliane sono state le prime a partire, seguite dai velivoli statunitensi, in un'operazione che ha preso di mira specifici siti nel territorio iraniano. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli dell'intervento.
Prima i jet con la Stella di David, poi i caccia Usa, sono decollati per colpire i siti iraniani. Segnalate esplosioni a Teheran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Attacco all'Iran, azione congiunta di Israele e Usa. Tel Aviv ha lanciato il raid, seguita da Washington. Katz: "Azione preventiva"
Israele-Usa, attacchi contro l'Iran: «Raid preventivi». Esplosioni a Teheran. Trump: «Non avrà mai arma nucleare». Idf: missili verso il nostro PaeseIl ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha reso noto di aver dichiarato «uno stato d'emergenza immediato in tutto il Paese». Lo riferisce il Times of Israel, dopo la notizia dell' «attacco ... ilmattino.it
