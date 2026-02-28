Attacco all’Iran azione congiunta di Israele e Usa

Due azioni militari coordinate hanno coinvolto Israele e gli Stati Uniti, con jet israeliani e caccia americani decollati per colpire obiettivi in Iran. Le forze israeliane sono state le prime a partire, seguite dai velivoli statunitensi, in un'operazione che ha preso di mira specifici siti nel territorio iraniano. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli dell'intervento.