Attacco all’Iran azione congiunta di Israele e Usa

Due azioni militari coordinate hanno coinvolto Israele e gli Stati Uniti, con jet israeliani e caccia americani decollati per colpire obiettivi in Iran. Le forze israeliane sono state le prime a partire, seguite dai velivoli statunitensi, in un'operazione che ha preso di mira specifici siti nel territorio iraniano. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli dell'intervento.

Prima i jet con la Stella di David, poi i caccia Usa, sono decollati per colpire i siti iraniani. Segnalate esplosioni a Teheran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Attacco all’Iran, azione congiunta di Israele e Usa. Tel Aviv ha lanciato il raid, seguita da Washington. Katz: “Azione preventiva”Prima i jet con la Stella di David, poi i caccia Usa, sono decollati per colpire i siti iraniani.

