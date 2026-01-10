Von der Leyen Ue al fianco iraniani che chiedono libertà

Le recenti proteste in Iran testimoniano il desiderio di libertà della popolazione, con cittadini che manifestano in molte città, tra cui Teheran. La richiesta di maggiore libertà e diritti fondamentali si fa sempre più sentire, riflettendo un bisogno condiviso di cambiamento. È importante seguire questi sviluppi per comprendere le dinamiche sociali e politiche di un paese in evoluzione.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Le strade di Teheran e delle città di tutto il mondo risuonano dei passi delle donne e degli uomini iraniani che chiedono libertà. Libertà di parlare, di riunirsi, di viaggiare e soprattutto di vivere liberamente. L’Europa li sostiene pienamente”. Così su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che aggiunge: “Condanniamo senza esitazioni la violenta repressione di queste legittime manifestazioni”. “I responsabili saranno ricordati dalla parte sbagliata della storia – sottolinea – Chiediamo il rilascio immediato di tutti i manifestanti imprigionati. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

