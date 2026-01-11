Von der Leyen | Ue al fianco degli iraniani che chiedono libertà di parlare

Ursula von der Leyen ha affermato che l’Unione Europea si schiera al fianco degli iraniani che chiedono maggiore libertà di espressione. Le proteste in Iran, che coinvolgono cittadini di tutte le età, rappresentano un’importante richiesta di diritti e libertà fondamentali. La posizione dell’UE sottolinea il sostegno internazionale per la tutela dei diritti umani e la libertà di parola nel paese.

“Le strade di Teheran e delle città di tutto il mondo risuonano dei passi delle donne e degli uomini iraniani che chiedono libertà. Libertà di parlare, di riunirsi, di viaggiare e soprattutto di vivere liberamente. L’Europa li sostiene pienamente”. Così su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che aggiunge: “Condanniamo senza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

