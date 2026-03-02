ATP di Acapulco Flavio Cobolli | Orgoglioso di me e delle persone che per me lavorano

Flavio Cobolli, tennista italiano e numero 20 del ranking ATP, ha vinto il torneo ATP 500 di Acapulco. In finale ha affrontato e sconfitto lo statunitense Frances Tiafoe, numero 28 del mondo, con i punteggi di 7-6 (7-4) e 6-4 in due ore e nove minuti di partita. Dopo il match, Cobolli ha dichiarato di essere orgoglioso di sé stesso e delle persone che lavorano con lui.

Il numero 20 al mondo batte Tiafoe in finale. Conquista il torneo e fa tris in carriera. A margine della gara il suo messaggio di pace A 23 anni, Cobolli conquista così il terzo titolo in carriera dopo Amburgo e Bucarest. "Sin da bambino sognavo questo momento – ha dichiarato Cobolli durante la premiazione -. Questo tipo di torneo, giocare sul campo centrale con il pubblico che fa il tifo per me. Sono molto orgoglioso, non solo per me, ma anche per le persone che lavorano per me: mio padre, la mia famiglia, tutto il mio team".