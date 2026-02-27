Flavio Cobolli si impone su Wu Yibing e si qualifica per le semifinali dell’ATP di Acapulco. Il tennista romano dimostra determinazione e solidità sul cemento messicano, portando a casa una vittoria importante nel suo percorso nel torneo. La partita si conclude con un risultato che testimonia la sua crescita e la capacità di affrontare avversari di livello.

La si potrebbe definire una vittoria “alla Flavio Cobolli”. Il tennista romano prosegue la sua avventura nell’ATP 500 di Acapulco: sul cemento messicano, il numero 20 del mondo ha sconfitto il cinese Wu Yibing (n. 142 del ranking) con il punteggio di 7-6(4) 6-1 in un’ora e 36 minuti di gioco. Come già accaduto nel turno precedente, Cobolli si è dimostrato glaciale nei momenti chiave, annullando tutte e otto le palle break concesse e salvandosi ogni volta con le spalle al muro. Una prova di grande forza mentale per Flavio che, dopo aver raggiunto la semifinale a Delray Beach, si ripete anche in questo torneo. Sul suo cammino ora ci sarà il serbo Miomir Kecmanovic, vincitore per 6-3 6-3 sul francese Terence Atmane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli non lascia scampo a Wu Yibing e approda in semifinale nell’ATP di Acapulco!

ATP Acapulco: Cobolli vince e approda ai quarti. Bellucci si vendica di Davidovich FokinaCobolli Acapulco, Tennis - ATP | Flavio supera Dalibor Svrcina in due set e sfiderà ora Yibing Wu. Mattia lascia sei game allo spagnolo e si prenota la sfida con Frances Tiafoe ... ubitennis.com

ATP Acapulco, Cobolli: Qui mi fanno sentire quasi un messicanoTennis - Interviste | Io non sono abituato a sudare, ma qui dopo due game sei completamente zuppo ed è difficile continuare, racconta Flavio Cobolli ... ubitennis.com

ENNISS TENNISIOMADBL ' PITALZION FEDER FITR ITALIANI IN CAMPO 27 FEBBRAIO WTA 500 MERIDA 1:00 SECONDO TURNO JASMINE PAOLINI s PRISCILLA HON ATP 500 ACAPULCO QUARTI DI FINALE 1:00 FLAVIO COBOLLI Vs YIBING WU 3: - facebook.com facebook

Tre azzurri staccano il pass per i quarti di finale nella notte italiana Ad Acapulco avanzano Flavio Cobolli (6-4, 6-4 su Svrcina) e Mattia Bellucci (6-3, 6-3 su Davidovich Fokina). A Santiago sorride Luciano Darderi, che supera Navone 6-3, 3-6, 6-4: sar x.com