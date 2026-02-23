Asst Valtellina e Alto Lario | lascia il direttore sanitario Anna Maria Maestroni

Il direttore sanitario di Asst Valtellina e Alto Lario, Anna Maria Maestroni, ha annunciato le sue dimissioni a causa del pensionamento. La scelta, comunicata con anticipo, riguarda il suo ruolo di guida clinica da diversi anni. Maestroni ha deciso di lasciare l’incarico in vista della fine del mese, lasciando un vuoto importante nella gestione dei servizi sanitari locali. La sua uscita si concretizza con l’approssimarsi del primo marzo.

Andrà in pensione il prossimo 1° marzo. I ringraziamenti del direttore generale Ida Ramponi Il direttore sanitario di Asst Valtellina e Alto Lario, Anna Maria Maestroni, con il prossimo 1° marzo, ha preso la decisione di dimettersi per pensionamento. A lei, il direttore generale sempre di Asst Valtellina e Alto Lario Ida Ramponi ha voluto rivolgere un sincero ringraziamento: “Una scelta che ho rispettato, anche se avrei preferito rimanesse fino al termine del mio mandato - ha esordito Ida Ramponi -. La competenza, l’impegno e la passione hanno contraddistinto la sua collaborazione per tutti questi mesi, non solo legata ai Giochi Olimpici, appena terminati, ma con una visione complessiva dell’Azienda e del ruolo per l’intero territorio, Valtellina e Alto Lario. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

