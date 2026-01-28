Milano-Cortina Arianna fontana in pista per l' Asst Valtellina e Alto Lario | Prevenire per vincere insieme

Arianna Fontana si allena in pista con altri atleti per sensibilizzare sulla prevenzione. In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, la campionessa di short track ha partecipato a un video in collaborazione con Regione Lombardia. Fontana e Nicolò Canclini hanno spiegato quanto sia fondamentale prendersi cura della salute per affrontare al meglio le competizioni. L’obiettivo è far capire che prevenire può fare la differenza, anche in ambito sportivo.

Nel video, in collaborazione con Regione Lombardia, in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, campioni quali Arianna Fontana e Nicolò Canclini scendono in campo per far comprendere quanto importante sia il tema della prevenzione per tutelare la propria salute.

