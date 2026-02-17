Incendio al Sannazzaro le reazioni del mondo dello spettacolo e della cultura

L'incendio al teatro Sannazzaro ha provocato una reazione immediata da parte di artisti e intellettuali, che si sono stretti intorno alla compagnia colpita. Lara, una delle attrici coinvolte, ha dichiarato che il fuoco le ha dato la spinta per continuare, affermando: “E’ Lara che ci sta dando la forza e ci ha detto a chiare lettere che ripartiremo più forti di prima”. La causa dell’incendio, ancora da accertare, ha distrutto gran parte della scenografia e alcuni spazi di prova.

Lucio Pierri è un attore della compagnia stabile del teatro Sannazaro di Napoli. " Lara Sansone e Sasà al momento non se la sentono di parlare ma dopo il primo attimo di scoramento hanno subito reagito e ci stanno dando forza, ne sono certi noi ripartiremo -ha detto – Dovevamo andare in scena questo fine settimana, la stagione era tutta sold out. Questo non è solo un teatro questo è un simbolo di Napoli e noi ritorneremo". "In rappresentanza della fondazione Premio Napoli, e anche a titolo personale, mi dico disponibile da subito a qualsiasi iniziativa sia utile all'immediato ripristino del teatro.