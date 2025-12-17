Scontro sulle rette degli asili nido | Vogliono aumentarle del 15%

Si intensifica il confronto tra amministrazione comunale e famiglie riguardo alle future tariffe degli asili nido. L'ipotesi di un aumento del 15% delle rette, già a partire dal prossimo mese, e delle spese per la mensa scolastica, ha scatenato diverse preoccupazioni e resistenze, evidenziando le tensioni sul fronte dei costi dei servizi educativi e sociali.

"Vogliono aumentare la retta del nido del 15 % già dal prossimo mese, la mensa scolastica e mettere al massimo anche l' addizionale comunale Irpef. L'amministrazione guidata dal sindaco Amicucci sceglie una via semplice: invece di tagliare le spese aumenta le tasse". La denuncia arriva dai banchi dell' opposizione, in particolare da Matteo Bitti (Insieme per Chiaravalle) che annuncia: "Sarà un consiglio importante ma alcune in particolare rischieranno di passare in sordina. Con l'approvazione del bilancio 2026 l'amministratore decreta gli aumenti. E non prevede nessun efficientamento energetico e nessun pannello fotovoltaico sui tetti comunali.

