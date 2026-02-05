L’ASD Terranuova Traiana annuncia l’arrivo del giovane difensore Francesco Batignani dalla Fiorentina

L’ASD Terranuova Traiana ha preso in prestito dalla Fiorentina il giovane difensore Francesco Batignani. Il club aretino punta a rafforzare la rosa per questa stagione e punta molto sul talento del giocatore. Batignani, classe 2004, arriva con l’obiettivo di trovare continuità e contribuire alla crescita della squadra.

Arezzo, 05 febbraio 2026 – L’ASD Terranuova Traiana rinforza la rosa per la stagione 2025–2026 con l’acquisizione a titolo temporaneo di Francesco Batignani, difensore centrale mancino in prestito dalla Fiorentina. Classe 2007, nato il 24 febbraio a Bagno a Ripoli e originario di Figline Valdarno, Batignani è alto 190 centimetri e si distingue per solidità difensiva, senso della posizione, capacità di impostazione dal basso e discreta propensione al gol. Cresciuto nel settore giovanile viola, Batignani ha completato tutto il percorso nelle formazioni nazionali della Fiorentina, distinguendosi per continuità e rendimento costante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

