I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una serata di battaglia tra diversi programmi. Su Rai1, “Cuori” si piazza davanti agli altri con un buon risultato, mentre “Chi vuol essere milionario” su Canale 5 continua a tenere alta la sua media. “Report” e “Le Iene” su Italia 1 attirano un buon pubblico, ma non riescono a superare le altre proposte. Anche “Che tempo che fa” su Rai3 si conferma uno dei titoli più seguiti della serata. La sfida tra i vari programmi

La Rai centra il tris nella giornata di domenica 1 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) che batte La Ruota della Fortuna (Canale 5), nel preserale è L’Eredità (Rai 1) a chiudere davanti a Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Chi vuol essere milionario (Canale 5) a finire dietro a Cuori 3 (Rai 1) ma comunque davanti a Che tempo che fa (Nove). Ai piedi del podio Report (Rai 3), Le Iene (Italia 1), Fuori dal Coro (Rete 4), Mio padre è un sicario (Rai 2), Misery non deve morire(La7) e Il giustiziere della notte (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri domenica 1 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Report, Le Iene, Fazio

Approfondimenti su Ascolti tv domenica 1 febbraio

Nella serata di domenica 25 gennaio 2026, i programmi televisivi si sono confrontati negli ascolti di prima serata.

I dati di ascolto di domenica 18 gennaio 2026 mostrano una sfida tra diversi programmi televisivi in prima serata.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ascolti tv domenica 1 febbraio

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri (25 gennaio): Gerry Scotti cala, Maria De Filippi certezza; Ascolti tv ieri domenica 25 gennaio chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Fazio, Report, Le Iene; Ascolti tv 25 gennaio: chi ha vinto tra Prima di Noi e Chi vuol essere milionario, i dati di Affari Tuoi e La Ruota; Ascolti TV ieri sera, 25 gennaio 2026: chi ha vinto tra Prima di Noi e Il Milionario?.

Ascolti tv domenica 1 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3, Chi vuol essere milionario e Che Tempo Che FaGli ascolti tv di domenica 1 febbraio, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario su Canale 5, la terza stagione della fiction Cuori ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (1° febbraio): Stefano De Martino e Pilar Fogliati battono Gerry ScottiLa nuova stagione di Cuori debutta al 17,8% di share, Chi Vuol Essere Milionario al 15,5%, stabili Ranucci e Fazio: tutti i dati Auditel ... libero.it

#StriscialaNotizia crolla negli ascolti e #DonMatteo stravince la serata Nella serata di ieri, giovedì 29 gennaio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.901.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.807.000 spettatori con - facebook.com facebook

Gli ascolti delle reti #Mediaset di ieri, giovedì 29 gennaio: x.com