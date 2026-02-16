Ascolti tv domenica 15 febbraio | Cuori 3 Chi vuol essere milionario Le Iene

Domenica 15 febbraio 2026, il pubblico ha scelto principalmente “Cuori 3” su Rai 1, che ha attirato l’attenzione di molti spettatori. La fiction ha registrato uno share elevato, portando a casa un buon numero di ascolti. Contemporaneamente, “Chi vuol essere milionario” e “Le Iene” hanno mantenuto la loro consueta presenza, ma con risultati inferiori rispetto al debutto di “Cuori 3”. La serata televisiva si è rivelata molto combattuta tra i vari programmi.

Ascolti tv domenica 15 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 15 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Cuori 3. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano Cortina. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Le Iene Show. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 15 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 15 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.