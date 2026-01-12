Ecco gli ascolti tv di domenica 11 gennaio 2026: i programmi più seguiti sono stati Prima di noi su Rai 1, Chi vuol essere milionario e Le Iene. Di seguito, i dati Auditel e lo share delle trasmissioni più viste della serata, per offrire una panoramica precisa sull’audience televisiva di ieri.

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 11 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Prima di noi. Su Rai 2 Il mio regno per una farfalla. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 11 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 11 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.

© Tpi.it - Ascolti tv domenica 11 gennaio: Prima di noi, Chi vuol essere milionario, Le Iene

