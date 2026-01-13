Il problema dell’ascensore presso il centro culturale della Ginestra rimane al centro dell’attenzione. Romeo Romei, ex sindacalista, ha ripreso la questione, ricordando che l’impianto sarebbe dovuto tornare operativo entro le festività natalizie. La riattivazione dell’ascensore rappresenta un punto importante per l’accessibilità e la fruibilità del luogo. La situazione attuale evidenzia ancora una volta le difficoltà legate alla gestione degli impianti pubblici.

Si riaccende il dibattito sull’ascensore che consente l’accesso al centro culturale della Ginestra. A tornare sulla vicenda è stato Romeo Romei, ex sindacalista, che ha sottolineato il fatto che l’impianto sarebbe dovuto tornare a funzionare entro le festività natalizie. L’ascensore, però, è ancora fuori servizio. Per accedere alla biblioteca comunale Ginestra Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi - ha scritto Romei sul proprio profilo Facebook ripercorrendo la vicenda - con un rilevante investimento di soldi pubblici, fu istallato un ascensore per eliminare le barriere architettoniche in un edificio pubblico come una biblioteca per non limitare il diritto allo studio e alla cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ginestra, ascensore ancora fuori uso

Leggi anche: «Ascensore fuori uso al cimitero di Roveleto, inaccettabile»

Leggi anche: Ascensore fuori uso, Rfi spiega: "Sarà sistemato entro dicembre"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ginestra, ascensore ancora fuori uso.

Altro ascensore guasto al Policlinico, paziente costretta a salire le scale seduta sui gradini: Schifani su tutte le furie - Dopo il caso del reparto di Ortopedia, anche Ginecologia dovrebbe fare i conti con un elevatore fuori servizio da diversi mesi. palermotoday.it