Scale mobili e un ascensore fuori uso alla nuova stazione Colosseo della linea C
La nuova stazione Colosseo della linea C della metropolitana di Roma si presenta con alcune criticità al suo debutto. Nonostante l’afflusso di turisti e visitatori, problemi alle scale mobili e altre difficoltà di funzionamento stanno creando disagi, deludendo le aspettative di un’apertura all’altezza. Un esordio che avrebbe potuto essere più promettente, ma che ancora richiede interventi e miglioramenti per garantire un servizio efficiente e senza intoppi.
Ci si aspettava certamente un esordio migliore. La stazione Colosseo della metro C, anche oggi, giovedì 18 dicembre, presa d’assalto da turisti e curiosi, ha qualche problema con le scale mobili e non solo. Già il giorno dopo l’inaugurazione, avvenuta martedì 16 dicembre, una scala mobile. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: La stazione della metropolitana resta al buio: “Guasto alla rete elettrica e scali mobili fuori uso”
Leggi anche: Guasto elettrico alla stazione di Porta Nuova manda in tilt gli impianti di risalita della metropolitana di Torino: si fermano 80 scale mobili e diversi ascensori
La scala immobile dell' archeo-stazione Colosseo | in panne dopo poche ore.
Metro Colosseo, il solito vizietto: scale mobili in panne dopo poche ore - È bastata una manciata di ore alla nuova stazione monumentale della metro C "Colosseo- iltempo.it
Fermata Repubblica del passante, ascensori e scale mobili fuori uso al binario 2 - Milano, 1 agosto 2024 – “Intrappolati”, per modo di dire, nella stazione Repubblica del Passante se ci si ritrova su una sedia a rotelle, per qualsiasi ragione si fa fatica a camminare o a fare le ... ilgiorno.it
Ascensore in stazione fuori uso da un mese, disabile in carrozzina costretto a salire le scale trascinandosi sulle braccia: «È una vergogna» - Per chi fa affidamento sui mezzi pubblici per i propri spostamenti, può capitare di ritrovarsi frequentemente a fare i conti con ... leggo.it
#MetroC Colosseo adesso, un'altra delle #scalemobili già in riparazione. A PortaMetronia diverse ferme Interpellato, uno qualsiasi del personale #ATAC: "hanno funzionato giusto ieri che c'era il Sindaco" @gualtierieurope x.com
Le scale mobili sono le nemiche naturali delle décolleté #maiorino #calzolaiomax #repair #luxury @christianlouboutin - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.