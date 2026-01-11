Arteta elogia Slot per la risposta di Martinelli dopo la tripletta segnata dal brasiliano nella vittoria della FA Cup dell’Arsenal

L’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha espresso apprezzamento per le parole di Arne Slot riguardo a Gabriel Martinelli, coinvolto in un incidente con Conor Bradley del Liverpool. La recente tripletta di Martinelli nella vittoria della FA Cup ha attirato l’attenzione, evidenziando la sua crescita e il contributo al team. La discussione tra gli allenatori sottolinea l’importanza del rispetto e della sportività nel calcio professionistico.

La stella dei Gunners è stata coinvolta giovedì in un incidente con il difensore del Liverpool Conor Bradley Mikel Arteta ha elogiato l'allenatore del Liverpool Arne Slot per il modo in cui ha parlato di Gabriel Martinelli in seguito al coinvolgimento dell'esterno dell'Arsenal nell'incidente che ha portato Conor Bradley a subire un infortunio a fine stagione. Martinelli è stato ampiamente criticato dopo aver lanciato la palla a Bradley e aver tentato di spingere l'esterno del Liverpool fuori dal campo durante il pareggio a reti inviolate di giovedì all'Emirates Stadium.

