Troppi scempi al verde urbano dal Comune la richiesta di Artese Gruppo misto | La Regione approvi il regolamento
La consigliera comunale Caterina Artese, insieme al vicepresidente del consiglio Antonio Blasioli, chiede che la Regione approvi subito il nuovo regolamento sul verde urbano in Abruzzo. Troppi scempi continuano a deturpare gli spazi verdi della regione, e ora si aspetta una risposta concreta dall’ente regionale per fermare questa situazione. Artese torna a fare pressione in vista delle elezioni parziali di marzo.
Troppi scempi al verde in Abruzzo: il regolamento regionale al Verde urbano va fatto. A chiederlo è la consigliera comunale del gruppo misto Caterina Artese (ora di nuovo in corsa per le elezioni parziali dell'8 e del 9 marzo) con il vicepresidente del consiglio comunale Antonio Blasioli che l'ha tradotta in una risoluzione presentata in commissione Territorio e Ambiente e approvata all'unanimità. "La superficialità e l'ignoranza nella cattiva gestione del patrimonio arboreo cittadino, l'assenza di manutenzione e di una corretta pianificazione territoriale, rendono ormai improrogabile una regolamentazione di buone pratiche colturali a livello regionale.
