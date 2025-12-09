Gli studenti italiani registrano incrementi significativi in matematica e scienze Il background socioeconomico amplifica le differenze tra gli studenti

Orizzontescuola.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo studio longitudinale TIMSS 2023 ha seguito gli stessi studenti italiani dalla quarta alla quinta primaria, misurando direttamente i progressi in matematica e scienze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Quanti studenti italiani frequentano l’università negli Usa? - 545 gli studenti italiani iscritti a college e università statunitensi nell’anno accademico 2023- Si legge su milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Studenti Italiani Registrano Incrementi