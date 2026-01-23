Brescia | speed date astrologico

Il 25 gennaio alle 18.30, presso il Teatro Der Mast di Brescia, si terrà uno speed date astrologico, un’occasione per single interessati a scoprire di più sul proprio segno zodiacale e incontrare nuove persone in modo semplice e informale. L’evento include anche un apericena, offrendo un contesto conviviale per confrontarsi e condividere interessi legati all’astrologia. Un modo diverso per conoscere qualcuno in un ambiente tranquillo e accogliente.

Speed Date astrologico per single con apericena domenica 25 gennaio alle 18.30 al Teatro Der Mast di Brescia. Sarà un'occasione per conoscere nuova gente in modo divertente e frizzante, con l'aiuto dell'astrologia.Le regole sono poche e semplici: la prima, massimo rispetto ed educazione

