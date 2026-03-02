C'è un mondo (creativo) che gira intorno alla radio e che la aiuta a crescere. Lunedì prossimo 9 marzo la radio torna protagonista a Milano con il World Radio Day, l'evento gratuito organizzato da Radio Speaker, un portale molto seguito nell'ambiente che per il sesto anno consecutivo celebra un media che vanta oltre 35 milioni di ascoltatori nel giorno medio (dati Audiradio). E a salire sul palco del Talent Garden Calabiana di Milano saranno alcuni tra i protagonisti della radio italiana. Tra di loro, Gerry Scotti (nella foto), Linus e Roberto Ferrari (Radio Deejay), Jake la Furia, Camilla Ghini e Daniele Battaglia (Radio... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arriva il "World Radio Day"

Radio e IA: Milano celebra il World Radio Day tra passato, presente e sfide tecnologiche.Milano si prepara ad ospitare il World Radio Day il 9 marzo, una giornata dedicata alla celebrazione della radio e alle sfide poste dall'intelligenza...

Leggi anche: Radio: tra podcast e digital sempre più nuove opportunità di lavoro, 9 marzo ‘World Radio Day’

Al World Radio Day 2026 arriva Gerry Scotti

Tutto quello che riguarda World Radio Day.

Temi più discussi: World Radio Day 2026: la radio si prende il suo spazio; Arriva il World Radio Day; World Radio Day 2026: Il 9 marzo Milano celebra la Giornata Mondiale della Radio con i suoi protagonisti; Radio: tra podcast e digital sempre più nuove opportunità di lavoro, 9 marzo 'World Radio Day'.

La radio arriva al World Radio Day con i cromosomi per ringiovanireSarà più interessante del solito seguire gli incontri organizzati a Milano per il World Radio Day del 13 febbraio. La radio ha ormai metabolizzato la grande rivoluzione del web e dei social e sta ... ilgiornale.it

World Radio Day 2025 a MilanoLa giornata italiana del World Radio Day 2025 è stata presentata proprio a Sanremo nella Sala Lucio Dalla del Palafiori, in una conferenza stampa moderata da Umberto Labbozzetta, che ha visto la ... gazzetta.it

GOLD SPONSOR DEL WORLD RADIO DAY 2026: EARONE EarOne consegnerà il premio Top of the year 2025 ad Alfa per il brano “A me mi piace” #radio #wrd26 #alfa - facebook.com facebook

Oggi è il World Radio Day, giornata designata dall'UNESCO per celebrare la #radio Il tema del 2026 è "Radio & AI" x.com