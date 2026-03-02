Arriva il conto della guerra
Israele ha condotto un nuovo attacco, mentre Teheran ha risposto con dichiarazioni di rappresaglia. Nel frattempo, cresce la preoccupazione internazionale per la possibile chiusura dello Stretto di Hormuz. I pasdaran iraniani affermano di aver colpito tre petroliere nelle ultime ore. La tensione tra i due paesi si fa sempre più evidente nel quadro di questa escalation.
Come al solito il conto delle guerre arriva anche a chi non le fa. Il petrolio torna a essere il termometro della geopolitica. Il Brent europeo è balzato del 10% fino a circa 80 dollari al barile negli scambi Over-the-Counter, quelli fuori dai mercati regolamentati, dopo gli attacchi di Usa e Israele contro l’Iran e la risposta di Teheran con la chiusura dello Stretto di Hormuz, che divide Iran da Emirati e Oman e che rappresenta l’unica porta d’uscita degli idrocarburi estratti ed esportati dai Paesi che si affacciano sul Golfo Persico. Da qui passa circa il 20% dell’offerta mondiale di greggio: uno choc che i trader prezzano come rischio sistemico. 🔗 Leggi su Laverita.info
Ucraina, la guerra invisibile: il conto ambientale dell’invasione russaRoma, 24 febbraio 2026 – Il Parlamento europeo ha individuato tre tipi principali di danni ambientali: degrado fisico, inquinamento chimico causato...
La vita nei campi e i ricordi della guerra, per celebrare i 100 anni di Nello arriva il sindacoUn secolo di vita, di lavoro con le mani nella terra e di cura delle relazioni con la famiglia e Cesena.
IMBARAZZI - I TRAUMI DELLE MAMME PER FARCI STARE BUONI
