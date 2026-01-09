Offerte di lavoro | Recruiting Day a Bollate nel settore gas e acqua

Il Comune di Bollate organizza il “Recruiting Day” Sologas, in programma giovedì 15 gennaio 2026. L’evento si rivolge a candidati interessati a opportunità di lavoro nel settore gas e acqua, con focus su ruoli tecnici. Un’occasione per conoscere le posizioni aperte e approfondire le possibilità di inserimento nel settore, contribuendo allo sviluppo delle competenze locali e alla crescita professionale.

l Comune di Bollate annuncia una nuova iniziativa dedicata al lavoro: giovedì 15 gennaio 2026 si terrà il "Recruiting Day" Sologas, un appuntamento pensato per chi è alla ricerca di un'occupazione nel settore tecnico. L'evento si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30 presso Spazio Europa, in piazza Aldo Moro 1.

