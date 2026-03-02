A Edimburgo, un uomo armato di due coltelli ha ferito due persone prima di essere arrestato dopo un lungo assedio. L'intervento delle forze dell'ordine è durato diverse ore, durante le quali l'area è stata evacuata. La polizia ha confermato l'arresto e il fermo del sospetto, senza fornire dettagli sulle condizioni delle vittime. La situazione si è conclusa con l'arresto dell'uomo.

Le vittime ricoverate al Royal Infirmary di Edimburgo: non sono gravi. L'episodio non è trattato come terrorismo Paura a Edimburgo. Un uomo armato di due coltelli ha aggredito due persone ed è stato arrestato al termine di un lungo assedio. In base alle prime informazioni disponibili, riportate dal Telegraph, si tratterebbe di un uomo di nazionalità somala. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’uomo avrebbe seminato il panico nel quartiere di Calder: dopo aver saccheggiato un minimarket locale, avrebbe accoltellato un uomo e successivamente una donna di circa sessant’anni. Da qui la decisione delle autorità di imporre un lockdown nella zona, blindando scuole e centri per l’infanzia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Armato di coltelli ferisce due persone, somalo arrestato dopo un lungo assedio

Olbia, tunisino armato di forbici ferisce due persone e uccide un caneUn uomo di origini tunisine, risultato richiedente asilo, questo pomeriggio è entrato all’interno di un centro massaggi cinese e, armato di forbici,...

Arresti a Bologna dopo scontro armato in centro: cinque persone fermate con coltelli e lame seghettateCinque persone sono state arrestate a Bologna nell’ambito di un’indagine che ha portato all’identificazione di un gruppo coinvolto in un tentato...

Aggiornamenti e notizie su Armato di.

Discussioni sull' argomento Violenta aggressione a Rieti: un 22enne ferisce il coinquilino e due agenti di polizia, arrestato; Rieti: violenta aggressione in appartamento, 22enne ferisce coinquilino e polizia, arrestato.

Edimburgo, armato di coltelli ferisce due persone. Somalo arrestato dopo un lungo assedioPaura a Edimburgo. Un uomo armato di due coltelli ha aggredito due persone ed è stato arrestato al termine di un lungo assedio. In base alle prime informazioni disponibili, riportate dal Telegraph, si ... ilgiornale.it

Edimburgo, allarme per un uomo armato di coltello: ferite due personeAllarme per un uomo armato di coltello a Edimburgo. A riferirlo la polizia, che ha fatto sapere di essere intervenuta. Si avvisa il pubblico di evitare la ... lapresse.it

La popolazione ha segnalato alla polizia la presenza di un uomo armato - facebook.com facebook

Entra a #scuola armato di #coltello e #minaccia #studente #disabile: «Ti taglio le #gambe» x.com