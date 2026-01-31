Questa mattina a Bologna la polizia ha arrestato cinque persone dopo uno scontro armato in pieno centro. Gli agenti sono intervenuti in seguito a una violenta lite tra alcuni uomini armati di coltelli e lame seghettate. Le indagini sono partite dopo un tentato omicidio avvenuto il 10 gennaio e hanno portato all'identificazione del gruppo coinvolto. Ora gli arrestati sono in caserma, in attesa di essere interrogati.

Cinque persone sono state arrestate a Bologna nell’ambito di un’indagine che ha portato all’identificazione di un gruppo coinvolto in un tentato omicidio avvenuto il 10 gennaio scorso. L’aggressione è avvenuta in pieno centro, in via De Rolandis, dove un 20enne originario del Nord Africa è stato colpito ripetutamente con un machete e con coltelli, subendo ferite gravi al volto. L’attacco, durato pochi minuti ma di estrema violenza, è stato scatenato da una faida tra gruppi legati al mercato dello spaccio, con una delle fazioni che si è mobilitata in una sorta di spedizione punitiva. Gli aggressori, almeno dieci in numero, hanno iniziato il loro percorso da piazza VIII agosto, armati di coltelli e lame seghettate, con volti coperti da passamontagna e sciarpe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arresti a Bologna dopo scontro armato in centro: cinque persone fermate con coltelli e lame seghettate

