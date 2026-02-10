Olbia tunisino armato di forbici ferisce due persone e uccide un cane

Un uomo tunisino armato di forbici ha scatenato il panico questa mattina a Olbia. Ha ferito gravemente una guardia giurata di 45 anni alle spalle, mentre era in servizio. Poi, ha anche ucciso un cane nel tentativo di aggredire altre persone presenti. La polizia è intervenuta subito e ha arrestato l’uomo, che ora si trova in custodia. Nessuno degli altri coinvolti ha riportato ferite gravi.

Un uomo di origini tunisine, risultato richiedente asilo, questo pomeriggio è entrato all’interno di un centro massaggi cinese e, armato di forbici, ha ferito al collo una donna di 39 anni. Le condizioni delle donna non sono gravi e dopo gli accertamenti medici è stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Il folle pomeriggio dell’uomo è poi proseguito nella piazza centrale di Olbia dove, sempre impugnando le forbici, ha ferito alle spalle una guardia giurata di 45 anni in servizio nel piazzale di un supermercato e ha poi colpito, uccidendolo, il cane di un avventore seduto ai tavolini di un bar che si affaccia sulla piazza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

