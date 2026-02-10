Un uomo tunisino armato di forbici ha scatenato il panico questa mattina a Olbia. Ha ferito gravemente una guardia giurata di 45 anni alle spalle, mentre era in servizio. Poi, ha anche ucciso un cane nel tentativo di aggredire altre persone presenti. La polizia è intervenuta subito e ha arrestato l’uomo, che ora si trova in custodia. Nessuno degli altri coinvolti ha riportato ferite gravi.

Un uomo di origini tunisine, risultato richiedente asilo, questo pomeriggio è entrato all’interno di un centro massaggi cinese e, armato di forbici, ha ferito al collo una donna di 39 anni. Le condizioni delle donna non sono gravi e dopo gli accertamenti medici è stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Il folle pomeriggio dell’uomo è poi proseguito nella piazza centrale di Olbia dove, sempre impugnando le forbici, ha ferito alle spalle una guardia giurata di 45 anni in servizio nel piazzale di un supermercato e ha poi colpito, uccidendolo, il cane di un avventore seduto ai tavolini di un bar che si affaccia sulla piazza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Olbia, tunisino armato di forbici ferisce due persone e uccide un cane

Approfondimenti su Olbia Tunisino

Un uomo di origine magrebina ha scatenato il panico nel pomeriggio a Olbia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olbia Tunisino

Argomenti discussi: Armato di forbici ferisce due persone e uccide un cane a Olbia.

Armato di forbici ferisce due persone e uccide un cane a OlbiaArmato di forbici, ha seminato il panico in diverse zone di Olbia finché non è stato bloccato e arrestato in flagranza per tentato omicidio dai Carabinieri della sezione Radiomobile locale, coadiuvati ... ansa.it

Olbia, morto il cane colpito con le forbici. L’aggressore che ha ferito due persone è stato arrestato per tentato omicidio plurimoSuccessivamente il tunisino si è spostato tra via Roma e via Regina Elena. In questa zona ha ferito un cane che si trovava con il proprio padrone, sotto il tavolino di un bar: colpito improvvisamente, ... lanuovasardegna.it

Un uomo è entrato in un centro massaggi di Olbia e ha ferito al collo con delle forbici l'impiegata. Poi si è spostato nella piazza centrale del paese dove, sempre impugnando le forbirci, ha ferito alle spalle una guardia giurata. Poco dopo ha colpito a morte il - facebook.com facebook