Anastasia il musical al Teatro Brancaccio

Dal 22 al 25 gennaio 2026, il Teatro Brancaccio ospiterà Anastasia - Il musical, un’opera che rivisita la figura storica di Anastasia attraverso una narrazione coinvolgente e ricca di emozioni. Uno spettacolo che unisce musica e teatro, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e suggestiva. L’appuntamento è un’occasione per riscoprire una storia affascinante, tra leggenda e realtà, in un contesto artistico di qualità.

