Carabinieri e Aci insieme per la sicurezza stradale

I carabinieri e Aci organizzano incontri in Irpinia rivolti alle giovani generazioni e alla cittadinanza. L’obiettivo è promuovere la sicurezza stradale e aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla guida. Gli incontri continuano nel territorio e coinvolgono residenti e studenti, con l’intento di rafforzare il rapporto tra cittadini e forze dell’ordine.

Proseguono in Irpinia gli incontri informativi dei carabinieri rivolti alle giovani generazioni e alla cittadinanza, finalizzati a rafforzare la sicurezza, la consapevolezza dei rischi e il rapporto di fiducia tra i cittadini e le Istituzioni.Educazione stradaleNell'ambito del progetto "Cultura.