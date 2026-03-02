Argentina Milei annuncia 90 riforme e rapporti più stretti con gli Stati Uniti

Il 1 marzo, il presidente argentino ha annunciato l’intenzione di approvare 90 riforme e di rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti. La sua comunicazione riguarda l’inizio della seconda metà del suo mandato e include indicazioni sui cambiamenti previsti nel sistema politico ed economico del paese. Nessuna altra informazione sulle modalità di attuazione o sulle reazioni politiche è stata fornita in questa fase.

“L’alleanza con gli Stati Uniti non è solo un accordo tra il presidente Trump e il presidente Milei, ma ha a che fare con l’affinità culturale e con gli obiettivi strategici in tutto il continente delle Americhe. È arrivato il momento di renderla una politica di stato”, ha dichiarato. “Ci sono rotte commerciali, risorse naturali, questioni di sovranità marittima e la crescente presenza di attori che non condividono i nostri valori”, ha aggiunto, senza nominare alcun paese. Ha annunciato che nel corso dell’anno presenterà in parlamento “novanta riforme strutturali”, con l’obiettivo di “ridisegnare l’Argentina per i prossimi cinquant’anni”. In carica dalla fine del 2023, Milei è attualmente in posizione di forza dopo il successo ottenuto nelle elezioni di metà mandato dell’ottobre scorso. 🔗 Leggi su Internazionale.it

