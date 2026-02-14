gli stati uniti chiedono a peter mandelson di testimoniare al congresso sui suoi rapporti con epstein

Gli Stati Uniti hanno invitato Peter Mandelson a comparire davanti al Congresso per chiarire i suoi rapporti con Jeffrey Epstein, dopo che sono emerse nuove evidenze sui loro incontri.

Gli Stati Uniti hanno chiesto a Peter Mandelson di testimoniare al Congresso degli Stati Uniti in merito alla sua relazione con Jeffrey Epstein. Robert Garcia, membro di spicco della Commissione per la vigilanza e la riforma del governo e il deputato Suhas Subramanyam hanno scritto all’ex Commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica. La richiesta è che il politico accetti di parlare del suo legame con il consulente finanziario. Peter Mandelson nega ogni coinvolgimento nelle attività illecite di Epstein. Nella lettera si legge: “Sebbene lei non sia più ambasciatore britannico negli Stati Uniti e abbia lasciato la Camera dei Lord, è chiaro che aveva stretti legami sociali e commerciali con Jeffrey Epstein e che è in possesso di informazioni cruciali relative alla nostra indagine sulle attività di Epstein. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il Congresso degli Stati Uniti ha deciso di aprire i documenti segreti sul caso Epstein.

Bill e Hillary Clinton sono pronti a parlare davanti al Congresso sul caso Epstein.

