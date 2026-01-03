United Cup 2026 rimonta vincente per gli Stati Uniti contro l’Argentina
Nella seconda giornata del girone A della United Cup 2026, gli Stati Uniti, detentori del titolo, hanno ottenuto una vittoria difficile contro l’Argentina. Dopo una sfida combattuta, il risultato è stato deciso solo al terzo e ultimo incontro, confermando l’equilibrio e la competitività del torneo. Questa rimonta evidenzia la tenacia delle squadre e l’incertezza che caratterizza questa fase della competizione.
Nella seconda giornata del girone A della United Cup 2026 gli Stati Uniti, campioni in carica dopo la vittoria dello scorso anno, superano l’Argentina anche se il successo si rivela più sofferto del previsto e arriva solo al terzo e decisivo incontro. Coco Gauff è decisiva: prima travolge Sierra e poi, con Harrison, firma il punto decisivo dopo l’inattesa sconfitta di Taylor Fritz con Sebastian Baez. La sfida si apre con la grande sorpresa di giornata. Sebastian Baez rimonta Taylor Fritz 4-6 7-5 6-4 in due ore e trentacinque minuti. L’americano, che manca quattro palle break a proprio favore nel secondo gioco, risolve un primo parziale sviluppatosi sui binari dell’assoluto equilibrio quando toglie il servizio all’avversario nel decimo gioco e trasforma il primo set point per il 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: United Cup 2026, l’Italia osserva Francia-Svizzera. Attesa per Stati Uniti e Australia
Leggi anche: United Cup 2026, Spagna affondata dall’Argentina: Baez batte Munar a Perth
United Cup su , le rivali dell'Italia: tutto sulla Svizzera; United Cup 2026, Belgio-Cina 1-2: gli asiatici rimontano e vincono al doppio; La Svizzera parte con il piede giusto alla United Cup; United Cup 2026, epico Wawrinka: Svizzera batte Francia e lancia un messaggio all’Italia.
United Cup 2026, rimonta vincente per gli Stati Uniti contro l’Argentina - Nella seconda giornata del girone A della United Cup 2026 gli Stati Uniti, campioni in carica dopo la vittoria dello scorso anno, superano l'Argentina ... oasport.it
United Cup, colpo Baez: sconfitto Fritz. La Svizzera vince 3-0 sulla Francia e attende l’Italia - Seconda giornata di United Cup che vede il primo upset del 2026, con l’argentino Sebastian Baez che supera il numero 6 al mondo Taylor Fritz Sebastian Baez regala agli appassionati il primo vero upset ... tennisitaliano.it
United Cup, la Svizzera piega la Francia e ora sfiderà l’Italia. La Cina batte il Belgio in rimonta - Gli elvetici battono la Francia nella prima sfida del girone dell'Italia, primo confronto tra nazioni del girone dell'Italia alla Rac ... tuttosport.com
Ultima stagione in carriera Nessun problema: Stan Wawrinka RIMONTA Rinderknech e vince una maratona da 3 ore e 20 per iniziare al meglio il suo 2026! La Svizzera supera così la Francia in United Cup (nel girone dell'Italia). x.com
CALCIO UISP ABRUZZO OVER40 | 14G SERIE > Altalena di gol ed emozioni a Castiglione: nel finale Capitan Di Donato archivia il pareggio in rimonta sul Sant'Apollinare; Rinaldo Cilli scatenato nel ritorno alla vittoria della Dielle Pe United; una rasoi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.