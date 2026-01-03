United Cup 2026 rimonta vincente per gli Stati Uniti contro l’Argentina

Nella seconda giornata del girone A della United Cup 2026, gli Stati Uniti, detentori del titolo, hanno ottenuto una vittoria difficile contro l’Argentina. Dopo una sfida combattuta, il risultato è stato deciso solo al terzo e ultimo incontro, confermando l’equilibrio e la competitività del torneo. Questa rimonta evidenzia la tenacia delle squadre e l’incertezza che caratterizza questa fase della competizione.

Nella seconda giornata del girone A della United Cup 2026 gli Stati Uniti, campioni in carica dopo la vittoria dello scorso anno, superano l’Argentina anche se il successo si rivela più sofferto del previsto e arriva solo al terzo e decisivo incontro. Coco Gauff è decisiva: prima travolge Sierra e poi, con Harrison, firma il punto decisivo dopo l’inattesa sconfitta di Taylor Fritz con Sebastian Baez. La sfida si apre con la grande sorpresa di giornata. Sebastian Baez rimonta Taylor Fritz 4-6 7-5 6-4 in due ore e trentacinque minuti. L’americano, che manca quattro palle break a proprio favore nel secondo gioco, risolve un primo parziale sviluppatosi sui binari dell’assoluto equilibrio quando toglie il servizio all’avversario nel decimo gioco e trasforma il primo set point per il 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

