Stati Uniti Homan annuncia la fine dell’operazione a Minneapolis

Il 12 febbraio Tom Homan ha annunciato che l’operazione antimmigrazione a Minneapolis si conclude. Dopo settimane di tensioni e proteste, l’inviato di Donald Trump ha deciso di stoppare le attività nella città del Nord degli Stati Uniti. La decisione arriva in un momento di forte pressione e si concretizza poco dopo l’uccisione di due manifestanti durante le proteste.

“Ho proposto di mettere fine all’operazione, e il presidente Trump ha accettato”, ha dichiarato durante una conferenza stampa Homan, responsabile della campagna di espulsioni di massa di migranti dell’amministrazione. “Una significativa riduzione del numero degli agenti è già stata attuata questa settimana, e proseguirà nella prossima”, ha aggiunto. A partire da dicembre migliaia di agenti federali dell’immigrazione erano stati schierati a Minneapolis. I loro raid hanno sconvolto la vita quotidiana della città, amministrata dal Partito democratico, con molti abitanti che si sono nascosti in casa per settimane per paura di essere arrestati, mentre migliaia di altri continuavano a manifestare. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Approfondimenti su Homan Minneapolis

Minneapolis si prepara a vedere meno agenti dell’Ice, anche se l’operazione contro gli immigrati illegali non si ferma.

La stretta sull’immigrazione a Minneapolis sta per terminare.

Ultime notizie su Homan Minneapolis

Argomenti discussi: Minneapolis, lo ‘zar dei confini’ annuncia: Via subito 700 agenti dell’Ice; Trump ritira dal Minnesota 700 agenti dell’Ice; Minneapolis, il ritiro di 700 agenti di Ice e Border Patrol. Trump: Ora approccio più morbido; Trump ritira 700 agenti dal Minnesota, ma ne lascia altri 2mila.

