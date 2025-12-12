Monreale via Pileri | aggiudicati i lavori sugli immobili confiscati alla mafia

A Monreale, si avvia a concretizzarsi un progetto di riqualificazione urbana con l'assegnazione dei lavori di recupero degli immobili di via Pileri. Beni confiscati alla mafia saranno ristrutturati e destinati alla Protezione Civile, segnando un passo importante nella lotta contro la criminalità e nel recupero sociale del territorio.

MONREALE – Un pezzo importante della riqualificazione urbana di Monreale sta per diventare realtà. Il Comune ha aggiudicato i lavori di recupero degli immobili di via Pileri, beni confiscati alla mafia che saranno destinati alla Protezione Civile. L'appalto, del valore complessivo di 415.124,93 euro, è stato assegnato all'impresa Vican Costruzioni srl di Favara, in provincia .

