Area ex Forlani aggiudicati in via provvisoria i lavori per la demolizione degli immobili

Questa mattina il Comune ha ufficializzato l’affidamento temporaneo dei lavori di demolizione nell’area ex Forlani. La ditta 3r Costruzioni srl si occuperà di smantellare gli edifici dismessi del complesso artigianale, ormai abbandonato da anni. La decisione arriva dopo una gara pubblica e segna un passaggio importante per la riqualificazione dell’area. Ora si attendono i prossimi passi per avviare i lavori e trasformare quella zona.

La demolizione degli edifici - per un investimento dell'Amministrazione di 530mila euro - rappresenta il primo indispensabile step per la riqualificazione È stato aggiudicato in via provvisoria alla ditta 3r Costruzioni srl l'intervento di demolizione degli edifici presenti nell'area ex Forlani, il complesso artigianale dismesso acquisito all'amministrazione comunale. L'esito della gara, che ha visto pervenire 73 offerte, sarà sottoposto come di consueto alla verifica dei requisiti ai sensi di legge; solo una volta completata questa procedura, indicativamente tra un mese, si procederà all'aggiudicazione definitiva e alla successiva stipula del contratto, con l'avvio dei lavori per la seconda metà del mese di marzo.

