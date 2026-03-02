Arce guida in stato di alterazione e rifiuta il test antidroga | denunciato un 29enne

Un uomo di 29 anni è stato fermato nella notte mentre guidava la propria auto e mostrava chiari segni di alterazione psicofisica. Quando gli è stato chiesto di sottoporsi al test antidroga, si è rifiutato, e per questo motivo è stato denunciato. La polizia ha proceduto con le verifiche e ha portato a termine gli accertamenti necessari.