Arce guida in stato di alterazione e rifiuta il test antidroga | denunciato un 29enne
Un uomo di 29 anni è stato fermato nella notte mentre guidava la propria auto e mostrava chiari segni di alterazione psicofisica. Quando gli è stato chiesto di sottoporsi al test antidroga, si è rifiutato, e per questo motivo è stato denunciato. La polizia ha proceduto con le verifiche e ha portato a termine gli accertamenti necessari.
Fermato nel cuore della notte alla guida della propria auto con evidenti sintomi di alterazione psicofisica, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Per questo motivo, un giovane di 29 anni è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione di San Giovanni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Venturina | Fermato a bordo dell'auto, rifiuta di sottoporsi al test antidroga: denunciatoUn 45enne è stato denunciato a Venturina Terme per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento sull’assunzione di sostanze stupefacenti alla guida.
Leggi anche: "Tanto risulto positivo", guida il camion oltre i limiti di velocità e rifiuta il test antidroga: patente ritirata
Contenuti utili per approfondire Arce.
Discussioni sull' argomento Scontro fra minicar e moto, centauro ferito; Arbitro di calcio a 15 anni, la storia di Maria Letizia Sasso: La passione me l’ha trasmessa mio nonno, mi parlava di Lo Bello.
Guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti: tre denunciatiRIETI - Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti, finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle condotte di guida ... ilmessaggero.it
Guida in stato di ebbrezza, tre denunciati fra cui un neopatentatoRIETI - Proseguono senza soluzione di continuità i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, con particolare riguardo alle fasce orarie ... ilmessaggero.it
#Calcio #Eccellenza #GironeB #Lazio #Latina #SudPontino #Anagni #Certosa #Arce #Lodigiani #Tivoli #VisSezze #Gaeta #Colleferro #Formia #Terracina #Roccasecca #Sterparo #Ferentino #Ceccano #Focus #Recap Eccellenza, 27a giornata: il resocont - facebook.com facebook
| Mister Pinones Arce commenta Fiorentina-Sassuolo 3-2 #ForzaViola x.com