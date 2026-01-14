Venturina | Fermato a bordo dell' auto rifiuta di sottoporsi al test antidroga | denunciato

A Venturina Terme, un uomo di 45 anni è stato denunciato dopo aver rifiutato di sottoporsi al test antidroga a bordo della propria auto. L’episodio ha portato alla sua denuncia, in conformità con le normative sulla sicurezza stradale. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le procedure di controllo per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Un 45enne è stato denunciato a Venturina Terme per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento sull’assunzione di sostanze stupefacenti alla guida. L'uomo, nei giorni scorsi, è stato fermato alla guida della propria vettura e in ragione del suo stato di agitazione psicomotoria è stato invitato ad. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Un 35enne è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Venturina Terme per essersi rifiutato di sottoporsi ai test antidroga, dopo essere stato fermato ad un posto di blocco in via dell’Aeroporto facebook