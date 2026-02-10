Arbitri designati per i quarti di Coppa Italia | le scelte per Napoli-Como e Bologna-Lazio

Questa sera si giocano le partite dei quarti di finale della Coppa Italia 202526. Napoli-Como e Bologna-Lazio sono due match importanti che potrebbero già decidere le semifinali. Gli arbitri sono stati scelti e le partite si svolgeranno con grande attenzione. I tifosi sono pronti e aspettano di vedere chi passerà il turno.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.