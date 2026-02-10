Arbitri designati per i quarti di Coppa Italia | le scelte per Napoli-Como e Bologna-Lazio
Questa sera si giocano le partite dei quarti di finale della Coppa Italia 202526. Napoli-Como e Bologna-Lazio sono due match importanti che potrebbero già decidere le semifinali. Gli arbitri sono stati scelti e le partite si svolgeranno con grande attenzione. I tifosi sono pronti e aspettano di vedere chi passerà il turno.
Le ultime due gare dei quarti di finale della Coppa Italia 202526 definiscono due incontri serali decisivi tra formazioni di alto livello. L'AIA ha reso note le designazioni ufficiali, indicando gli arbitri che gestiranno Napoli–Como e Bologna–Lazio, insieme agli incarichi accessori per VAR e AVAR e agli assistenti. Le partite, in programma il 10 e l’11 febbraio alle ore 21:00, si confrontano in un contesto di massima attenzione arbitrale in due contesti competitivi distinti. Napoli – Como, martedì 1002, ore 21:00. arbitro principale: MANGANIELLO; assistenti: COSTANZO – ROSSI L.; IV: AYROLDI; VAR: GARIGLIO; AVAR: FOURNEAU. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
