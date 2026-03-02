apple presenta iphone 17e

Apple ha annunciato il lancio di iPhone 17e, un nuovo modello che si aggiunge alla famiglia degli iPhone 17. Questo dispositivo mantiene le stesse caratteristiche di potenza degli altri modelli della serie, ma viene proposto a un prezzo più accessibile. La presentazione è avvenuta recentemente, senza indicazioni sulla disponibilità sul mercato.

Arriva il modello ‘economico’ che completa la linea dell’ultima versione del telefonino della mela morsicata. In tre colori, a partire da 256 GB di spazio, potrà esser preordinato dal 4 marzo. Questo modello – che si aggiunge alla linea degli iPhone 17 – è altrettanto potente e ma a un prezzo più conveniente. Il cuore di iPhone 17e è il chip A19 di ultima generazione che – viene spiegato – “garantisce prestazioni eccezionali per qualsiasi attività. iPhone 17e è anche dotato di C1X, il modem cellulare di ultima generazione, fino a due volte più veloce rispetto al C1 che si trova in iPhone 16e”. La fotocamera fusion da 48 Megapixel permette “di scattare foto incredibili, tra cui ritratti di nuova generazione, e di registrare video in 4K in dolby vision”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

