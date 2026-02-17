Iphone 17e e nuovi mac in anteprima all’evento apple del 4 marzo
Apple ha annunciato un evento il 4 marzo 2026 per presentare l’iPhone 17e e i nuovi Mac, dopo aver inviato inviti ai media. La scelta di questa data deriva dalla volontà di svelare le ultime innovazioni tecnologiche in tre grandi città come New York, Londra e Shanghai, dove si terranno le tappe principali dell’evento.
un invito ai media annuncia un evento speciale Apple da tenersi il 4 marzo 2026 alle 9:00 ora della costa orientale, con tappe in new york, londra e shanghai. l'uso del logo Apple in versione 3D e i cerchi colorati giallo, verde e blu sottolinea l'enfasi sull' esperienza piuttosto che su una consueta conferenza stampa. annuncio dell'evento speciale apple. l'« speciale Apple Experience » è emblematico rispetto al tradizionale formato di lancio, suggerendo un'occasione dedicata a far vivere da vicino le novità in arrivo e coinvolgere media e addetti ai lavori in modo più immediato e mirato. coincidenza con mwc barcelona 2026.
Argomenti discussi: iPhone 17e potrebbe arrivare la prossima settimana con queste caratteristiche; Apple, ci sarebbero tante novità in arrivo: iPhone 17e, refresh iPad e Mac e iOS 26.4; iPhone 17e imminente, Apple aggiorna processore e connettività ma il prezzo non aumenterà; APPLE pronta al lancio del nuovo iPhone 17e: un video teaser ne anticipa il design.
