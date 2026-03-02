Appenninica FdI svuota i palazzi e porta la politica sul territorio | in 2000 per la montagna puntando al bis all’Elba Sinistra non pervenuta

Fratelli d’Italia ha organizzato l’evento Appenninica 2026, una quattro giorni dedicata agli Stati Generali della Montagna. Durante l’iniziativa, circa 2000 persone si sono radunate in diverse località, con l’obiettivo di portare la politica direttamente sul territorio e coinvolgere le comunità montane. La manifestazione si è conclusa con un risultato che supera ogni aspettativa, lasciando la sinistra assente.

Si è conclusa con un successo senza precedenti Appenninica 2026, la quattro giorni dedicata agli Stati Generali della Montagna organizzata da Fratelli d’Italia. Dal 26 febbraio al 1° marzo, il cuore dell’Appennino tra Toscana ed Emilia-Romagna è diventato il baricentro della politica nazionale, accendendo i riflettori su territori che chiedono dignità, infrastrutture e sviluppo. L’evento ha attraversato due regioni e tre comuni, coinvolgendo una comunità vasta e appassionata. I numeri parlano chiaro: oltre 2.000 partecipanti complessivi, 500 accreditati, e una presenza massiccia delle istituzioni: 5 membri del Governo (tra cui due ministri e... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Appenninica, FdI svuota i palazzi e porta la politica sul territorio: in 2000 per la montagna puntando al bis all’Elba. Sinistra non pervenuta FdI presenta “Appenninica”, gli Stati generali della Montagna: “La nostra Atreju in alta quota!”. Il programmaCinque rappresentanti del Governo, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci ed esponenti di comitati e associazioni attive nella... "Basta immobilismo, il territorio si svuota: la politica scelga da che parte stare""La situazione della Sanità e delle Funzioni Locali è ormai al limite del collasso.