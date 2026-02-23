FdI presenta Appenninica gli Stati generali della Montagna | La nostra Atreju in alta quota! Il programma

FdI ha organizzato “Appenninica”, gli Stati generali della Montagna, per promuovere lo sviluppo delle aree interne. La causa è il bisogno di rafforzare le comunità montane e migliorare i servizi locali. Alla iniziativa partecipano cinque rappresentanti del Governo, parlamentari, assessori regionali, sindaci e attivisti di associazioni che lavorano sul territorio. La riunione si tiene in alta quota, in una località strategica delle montagne italiane.

Cinque rappresentanti del Governo, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci ed esponenti di comitati e associazioni attive nella tutela e nella promozione della montagna. S ono i protagonisti dei numerosi panel di "Appenninica", quinta edizione degli Stati generali della Montagna, organizzati da Fratelli d'Italia Toscana ed Emilia-Romagna, in programma dal 26 febbraio al 1° marzo in tre località dell'appennino tosco-emiliano. Una sorta di Atreju in montagna la quattro giorni di confronti, iniziative di promozione delle eccellenze della montagna, escursioni e momenti di convivialità in un teatro naturale suggestivo come quello della Val di Luce e dell'Appennino modenese.