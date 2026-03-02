Operazione Dirty delivery negli appalti illeciti di manodopera indagato un riminese

La Guardia di Finanza di Trieste e Venezia ha scoperto un sistema fraudolento nel settore della logistica, denominato operazione “Dirty delivery”. Nell’ambito dell’indagine sono stati coinvolti vari soggetti, tra cui un uomo residente a Rimini, accusato di aver partecipato a un meccanismo di somministrazione fraudolenta della manodopera e di frodi fiscali correlate. L’indagine ha portato alla luce un complesso schema illecito.

Scoperto dalla Guardia di Finanza di Trieste e Venezia un complesso sistema fraudolento nel settore della logistica fondato su un collaudato meccanismo di somministrazione fraudolenta della manodopera e correlate frodi fiscali che ha coinvolto anche realtà riminesi. Al centro della frode, un.