Appalti illeciti di manodopera accertate 120 posizioni lavorative irregolari | coinvolto anche l' Abruzzo FOTO-VIDEO

Le forze della Guardia di Finanza di Portogruaro e Trieste hanno scoperto 120 posizioni lavorative irregolari legate a appalti di manodopera illecita, coinvolgendo anche l’Abruzzo. L’indagine, coordinata dalla Procura di Trieste, ha portato alla luce un sistema fraudolento nel settore della logistica, che si basava su pratiche illecite e irregolarità nelle assunzioni. Sono stati sequestrati documenti e immagini relative all’operazione.

Operazione "Dirty Delivery" della guardia di finanza di Padova e Trieste: scovate anche fatturazioni per operazioni inesistenti per 5,4 milioni di euro: indagati anche in provincia di Teramo I militari del gruppo di Portogruaro e del primo gruppo Trieste della guardia di finanza, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo giuliano, hanno disarticolato un complesso sistema fraudolento nel settore della logistica, fondato su un collaudato meccanismo di somministrazione fraudolenta della manodopera e correlate frodi fiscali. Al centro della frode, ci sarebbe stato un sofisticato schema di...