a secco di manodopera la Russia si affida ai lavoratori dell’Asia Corea del Nord compresa

A causa della crisi demografica e del conflitto in Ucraina, la Russia affronta una significativa carenza di manodopera. Per far fronte a questa situazione, si rivolge ai lavoratori provenienti dall’Asia, inclusa la Corea del Nord. La mancanza di personale implica un aumento della dipendenza da queste fonti di forza lavoro esterne, indispensabili per sostenere i settori economici più colpiti.

Un po’ per la crisi demografica che non risparmia quasi nessuno ma soprattutto a causa della guerra in Ucraina, la Russia deve fare i conti con una carenza non trascurabile di lavoratori. “Entro il 2030 dobbiamo far entrare (nel Paese) 10,9 milioni di persone nell’economia. Saranno creati circa 800.000 nuovi posti di lavoro e circa 10,1 milioni di persone raggiungeranno l’età pensionabile”, ha dichiarato il ministro russo del Lavoro Anton Kotyakov. Da tempo lo stesso Vladimir Putin fa capire, talvolta anche con parole esplicite, che la diminuzione della popolazione minaccia il futuro politico ed economico di Mosca. Non è un caso che il suo governo abbia investito ingenti quantità di denaro in programmi sociali e sussidi familiari nel tentativo di aumentare il tasso di natalità. 🔗 Leggi su It.insideover.com

