In un procedimento giudiziario relativo a appalti e accuse di metodo mafioso, si discute sulla legittimità dell’aggravante e sulla contestazione durante il processo. È stato stabilito che, in caso di divergenza tra il giudice dell’udienza preliminare e quello del dibattimento, prevale la decisione del secondo. La questione riguarda specificamente come vengono trattate le contestazioni e quale giudice abbia l’ultima parola.

"In caso di contrasto tra il giudice dell’udienza preliminare e il giudice del dibattimento prevale la decisione di quest’ultimo". E’ il principio granitico con cui la Cassazione conferma che la Procura distrettuale poteva legittimamente contestare nuovamente ad alcune posizioni l’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso nonostante fosse stata esclusa dal gup. E’ il processo "Geppo Calatruria" in corso in tribunale. Si tratta di una costola del procedimento Keu, e relativo a presunti condizionamenti sugli appalti: si torna in aula ad aprile per sentire i testimoni di polizia giudiziaria che riferiranno sulle indagini svolte. Un processo, questo, che parla di condotte estorsive, di illecita concorrenza, di ricerca di compiacenze per ottenere posizioni privilegiate nell’assegnazione dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Appalti e metodo mafioso. L'aggravante e il processo: "Contestazione legittima"

